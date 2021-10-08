Грузооборот морских портов за 9 месяцев этого года сократился на 11%

По итогам 9 месяцев 2021 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 106,13 млн тонн грузов,что на 12,67 млн тонн, или на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

При этом, заявили в АМПУ, отрицательная динамика грузоперевалки в морских портах постепенно уменьшается: с 20,4% за первый квартал, 16,5% — за первое полугодие до 10,7% — по итогам 9 месяцев.

За январь-сентябрь портовые операторы перегрузили 81,4 млн тонн экспортных грузов (-10,6% к аналогичному периоду 2020 года), 17,16 млн тонн импорта (-5%), 6,1 млн тонн транзитных грузов (-20, 1%) и 1,36 млн тонн каботажных грузов (-28,9% к аналогичному периоду прошлого года).

Больше всего за 9 месяцев в портах обработано руды и зерновых грузов — 27,8 млн тонн (-17,9%) и 31,6 млн тонн (-10,3%) соответственно. Перевалка нефтепродуктов за 9 месяцев этого года выросла на 50,8% — до 1,32 млн тонн.

Также за 9 месяцев этого года контейнеров обработано 760 597 TEU, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По итогам 9 месяцев этого года показатели 4 портов превышают объёмы перевалки прошлого года. Это СМП Ольвия — 3,18 млн тонн (+ 6,4%), Измаильский порт с показателем 2,9 млн тонн (+ 21,3%), Ренийский порт — 810,33 тыс. тонн (+ 34,1%), Усть-Дунайск — 38,8 тыс тонн (+115,6%).

Портам Мариуполь и Черноморск почти удалось достичь показателей прошлого года. Грузооборот порта Черноморск за 9 месяцев составил 17,1 млн тонн (-2%), порта Мариуполь — 5,19 млн тонн (-2,6%).

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года Министерство инфраструктуры Украины назначило Владимира Швыдченко начальником филиала «Усть-Дунайск» ГП «Администрация морских портов Украины» (администрации морского порта «Усть-Дунайск»).

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