В новый состав Совета судей Украины попали одесситы

Делегаты XVIII Съезда судей Украины, который состоялся в среду, 10 марта, избрали новый состав Совета судей Украины.

Как сообщает пресс-служба Совета судей Украины в Facebook, в новый состав Совета попали судьи Измаильского горрайонного суда Одесской области Асен Адамов и Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда Галина Диброва.



Избрано также руководство Совета. Председателем Совета судей стал Богдан Монич, его заместителем – Оксана Марченко. Должность секретаря Совета заняла Елена Журавская. Каждую из кандидатур 29 членов Совета поддержали единогласно.

Как сообщала Одесса News, Указом №899/2019 в декабре 2019 года Адамов Асен Семёнович назначен судьёй Измаильского горрайонного суда Одесской области.

Фото: Facebook

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