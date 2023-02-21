В Одесском музее западного и восточного искусств — выставка «Февральский стиль»

В Одесском музее западного и восточного искусств открылась выставка 5 одесских художников. Свои рефлексии на российское вторжение в Украину представили Денис Недолуженко, Ярослав Войцеховский, Анна Мороховская, Владимир Уманенко и Анастасия Недолуженко.

На выставке представлены картины и инсталляции максимально откровенные и искренние по манере и содержанию, ведь само время не позволяет лгать и прятаться за пафосными обобщёнными фразами и сюжетами.

Отойдя от начального шокового состояния, художники стали формировать свой взгляд на время, в котором они живут.

Выставка открыта до 5 марта.

25 февраля в музее состоится уникальная авторская экскурсия по выставке «Февральский стиль», которую проведут художники, чьи произведения представлены в экспозиции.

Стоимость билетов 100 гривен (выставка+экскурсия). Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома (внутренне перемещённым лицам), вход бесплатный.

Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

Фото: Культурометр

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