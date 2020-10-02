Мониторинг воздушного бассейна Одессы показал, где в городе плохая экология

Департамент экологии Одесского городского совета провёл мониторинг воздушного бассейна Одессы за III-ий квартал 2020 года.

Как отмечается на официальном сайте города, мониторинг атмосферного воздуха осуществляется передвижной муниципальной лабораторией в утверждённых точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, на границах санитарно-защитных зон потенциально опасных объектов Одессы, в прибрежной зоне, а также в парках и скверах.

В 3-м квартале этого года выполнено 237 наблюдений с автоматическим отбором проб и замерами концентраций загрязняющих веществ газоанализаторами. Произведено 2 648 определений загрязняющих веществ по 8 ингредиентам — диоксиду азота, оксиду углерода, озону, аммиаку, пыли, сероводороду, диоксиду серы и сумме углеводородов.

По результатам мониторинга на территории города (автовокзал, ул. Балковская, Херсонский сквер, Александровский проспект, 1-я ст. Люстдорфской дороги) наблюдаются «незначительные превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ» в атмосферном воздухе, в основном по оксиду углерода, пыли, саже, фенолу и сумме углеводородов.

Как сообщала Одесса News, по результатам мониторинга воздуха во 2-ом квартале 2920 года загрязнённые вещества были отмечены на железнодорожном вокзале, автовокзале, 2-й Заставе, Краснослободской/Воробьёва, Ивановском путепроводе, пл. Толбухина.