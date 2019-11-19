В Брюсселе вчетверо увеличили штраф за брошенный окурок

Местное правительство Брюсселя решило в четыре раза увеличить штраф за брошенные на землю окурки — теперь он составит 200 евро.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Flandersnews.be.

«30 процентов уличного мусора составляют окурки. И эта проблема касается не только чистоты города, но и охраны окружающей среды, поскольку окурки содержат сотни вредных химикатов, загрязняют воды и очень медленно разлагаются — около 15 лет. Наша цель — привлечь больше внимания курильщиков к этой проблеме. Именно это, а не желание собрать больше штрафов стоит за нововведением», — отметили инициаторы законопроекта.

Поэтому с 1 января 2020 года лиц, которые бросают окурки на землю и это заметили работники коммунальных служб, будут штрафовать на 200 евро. Если такое административное правонарушение заметили полицейские, нарушителю придётся уплатить 250 евро.