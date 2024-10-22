В 2023 году в Украине признали лицами с инвалидностью 230 685 пациентов

В 2023 году в Украине первично признали лицами с инвалидностью 230 685 пациентов.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, информирует 21 октября издание NV.

В документе за подписью заместителя министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Марии Карчевич указано, что большинство из получивших заключение об инвалидности в прошлом году – мужчины (более 138 тыс.).

По данным Минздрава, больше всего новых лиц с инвалидностью прибавилось в возрастной категории от 40 до 60 лет (105,8 тыс.), а по причинам оформления этого статуса они распределились так:

общее заболевание – 126,3 тыс. случаев;

инвалидность с детства – 10,6 тыс.;

среди военнослужащих – 5,8 тыс.;

несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание – 2,5 тыс.;

инвалидность в результате аварии на ЧАЭС – более 2,2 тыс.

254 тыс. человек снова признали лицами с инвалидностью среди тех, кто повторно проходил проверку в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК), отметили в министерстве.

Ведомство не предоставило информацию о том, скольким лицам оформили инвалидность в течение 2024 года.

«Согласно данным Государственной службы статистики, в Украине по состоянию на 1 января 2023 года было 2 721 691 человек с инвалидностью (6,6% от общей численности населения)», – отметили в Минздраве.

Скандал вокруг МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия, — ред.), которые устанавливают инвалидность, разгорелся в начале октябре, когда была задержана, а позже арестована руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа. У нее во время обыска обнаружили 6 млн долларов США.

16 октября главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал материал о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области, в том числе руководитель областной прокуратуры Алексей Олейник, оформили инвалидность. По его мнению, к этому могут быть причастны Крупа и её сын Александр Крупа, возглавлявший Пенсионный фонд в Хмельницкой области.

После скандала Олейника уволили с должности «по собственному желанию», а Офис генпрокурора начал служебное расследование, оно касается не только прокуратуры Хмельницкой области.

20 октября на проблему публично обратил внимание Президент Украины Владимир Зеленский, призвавший правоохранителей к «быстрым жёстким решениям» и анонсировал тематическое заседание СНБО.

21 октября появилась информация, что Минздрав Украины отменил 74 заключения МСЭК об инвалидности военнообязанных (всего на данный момент было обработано 18 779 дел).

Во время обысков Служба безопасности Украины нашла у руководительницы Николаевской областной МСЭК более $450 тыс., а у её сына – российский паспорт. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе СБУ.

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