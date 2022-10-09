На юге страны вражеские войска за сутки потеряли 83 солдата, 4 танка, 4 гаубицы

Истекшие сутки в операционной зоне ВСУ на южнобугском направлении были сложными, но и динамичными в развитии.

Такую характеристику военным действиям на этом направлении за сутки даёт Оперативное командование «Юг» ВСУ в Facebook.

«Силы обороны держат контроль над ситуацией и заставляют противника отступать. Противник ведет оборонительные действия, пытается удерживать захваченные территории и не допускать развития наших активностей», — говорится в сообщении.

Враг продолжает воздушную разведку, собирая данные о положении войск, местонахождении важных стратегических объектов, для корректировки огня на поражение. Два таких беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10» были сбиты над Николаевской и Одесской областями.

Кроме того, активными были и дроны-камикадзе. Два дрона-самоубийцы пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами ПВО, ещё пять Shahed-136 атаковали Никополь, поразив и разрушив частный дом, пирс, повредив несколько частных подворий, линии электропередач, вызвав возгорание камыша. Пострадавших нет.

Вражеская авиация четырежды атаковала позиции Сил обороны, а наши авиаторы ответили десятью ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага в Бериславском районе Херсонской и Баштанском районе Николаевской областей.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, по результатам которых подтверждено потерю 83-х военнослужащих противника, их четыре танка, четыре гаубицы «Мста-Б», два миномёта 120 калибра, семь единиц автобронетехники.

Кроме того, повреждены семь единиц вражеской техники, в частности, танк, две самоходные мощные пушки «Пион», другая автобронетехника. Уничтожены три вражеских склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и пункт управления – в Каховском.

Как сообщала Одесса News, 8 октября ВСУ освободили от российских оккупантов село Шевченковка Бериславского района Херсонской области.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod