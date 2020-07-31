Услышав решение одесского суда, подозреваемый лезвием причинил себе увечье

Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия в Приморском районном суде, произошедшее 31 июля.

Как сообщается на сайте Нацполиции Одесской области, после объявления избранной меры пресечения в виде содержания под стражей 41-летний подозреваемый в совершении хулиганских действий лезвием поранил себе шею.

Подозреваемый госпитализирован.

Отмечается, что мужчина после объявления ему подозрения в совершении хулиганских действий сам явился в суд, где ему была избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Обстоятельствами происшествия занимается следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции.

Как сообщала Одесса News, арестант из следственного изолятора Одессы Василий Чемериз, осуждённый за убийство и расчленение работницы СИЗО Алёны Порошенко, заявил об отводе коллегии Одесского апелляционного суда.