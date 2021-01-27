Кто в Одессе 28 января останется без света и газа

В четверг, 28 января, некоторые одесситы останутся без газа и света.

Так, в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: сквер Шклярука прекратят газоснабжение.

Об этом сообщили АО «ДТЭК Одесские электросети» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.

С 9:00 до 16:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

