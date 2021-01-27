Кто в Одессе 28 января останется без света и газа

В четверг, 28 января, некоторые одесситы останутся без газа и света.
Так, в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: сквер Шклярука прекратят газоснабжение.
Об этом сообщили АО «ДТЭК Одесские электросети» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.
С 9:00 до 16:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
|
№п/п
|
Адреса отключения
|
Кому отключат
|
1
|
Новощепной ряд,17
|
топочная «Антей»
|
2
|
Новощепной ряд,17
|топочная «Дризницкая»
|
3
|
Новощепной ряд,11
|
население
|
4
|
Новощепной ряд, 13
|
население
|
5
|
Новощепной ряд, 19
|
население
Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Хрустальный переулок: 4б, 8Б
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|18:00
28 янв.
|1-й Лузановский пер.: 1а, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
28 янв.
|6:00
29 янв.
|2-й Лузановский: 1, 3, 4, 5
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
28 янв.
|6:00
29 янв.
|4-й Деревообрабатывающий: 5
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Ак. Панкратовой: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3в, 3г, 4, 4А, 5, 5а, 5Б, 5В, 5г, 7, 9, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18_1, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23А, 24, 24а, 24Б, 24В, 24г, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27А, 27б, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 39, 39а, 39в, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 59, 61
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Гаршина: 1, 1а, 1а*, 1б, 1в, 3/9, 4, 5, 6, 7, 7/3, 7а, 7Б, 7б/1, 7в, 7-Г, 7Е, 8а, 9, 9.15, 9/16, 9/21, 9/31, 9/4, 9/6, 9В, 9Д, 9дача22, 10, 11, 11- 22, 11/12, 11/17, 11/9, 11б, 11в, 11д, 11ж, 12, 12/1, 13/2, 13а, 14, 14а, 14Б, 15, 17, 18, 18/16, 18/2, 18б3, 18б4, 18В, 920, 925
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|18:00
28 янв.
|Геологическая (Степовая): 9, 9А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Круговая: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 14б, 15, 15а, 15Б, 16, 17, 17А, 17Б, 38, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48д, 49, 50, 50А, 50Б, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 58, 381
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Княжеская улица: 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Кордонный пер. киев: 3
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|18:00
28 янв.
|Котляревского: 1, 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 12а, 12в, 12г, 12д, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 21А, 23
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Хрустальная: 2, 4, 4А, 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|18:00
28 янв.
|Хрустальный: 5, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|18:00
28 янв.
|Хрустальный пер.: 5, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|18:00
28 янв.
|Лузановская: 21, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 35А, 36, 37_39, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
28 янв.
|6:00
29 янв.
|Летний: 2, 2,2/9, 2/11, 2/14, 2/21, 2/24, 5, 5/29, 15
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|18:00
28 янв.
|Летний пер.: 1/5, 2, 2/16, 2/22, 2/7, 5/16, 5/20
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|18:00
28 янв.
|Николаевская дор: 162в, 229, 229б, 239, 239/1, 241, 241А, 245, 245а, 245б, 245В, 247, 249, 2291
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
28 янв.
|6:00
29 янв.
|Новосельского улица: 9, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Оранжерейный пер.: 18А, 18Б, 18В, 18В1, 18д, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 43А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Паустовского: 21, 21гар, 23, 23гар
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Пастера улица: 8, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Степовая: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16., 16а, 16б, 17, 17_1, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 27А, 29, 31
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Сєченова ул.: 3, 7, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Тепличная: 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Тираспольское Шоссе ул.: 2, 4, 4А, 6, 8
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|19:00
28 янв.
|Фонтанская дорога-киев: 76/12, 76/14, 76/15, 76/18, 76/22, 76/29, 76/9, 78, 78/1, 78/15, 78/17, 78/19, 78/20, 78/23, 78/24, 78/30, 78/5, 78/6, 78/9, 78уч.13, 82, 82/1, 82А, 82а/1, 82а/3, 84, 84/1, 84/2, 84/4, 84/5, 84/7, 84/8, 86, 86/1, 86/10, 86/11, 86/13, 86/14, 86/16, 86/2, 86/24, 86/3, 86/4, 86/5, 86/8, 86/9, 86-Б, 86діл.3, 86уч.15, 86уч16, 86уч26
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|18:00
28 янв.
|Хавкина: 1, 1а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 5а, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 17, 17б, 19, 21, 23, 25а, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43а, 43б, 45б, 47, 47_, 47а, 47г, 49, 51, 51а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Хуторской: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 5в, 6, 6_3, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9Б, 10, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13б2, 13в, 14, 15а, 15в, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 25, 25а, 27, 27б, 29, 63
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Хуторская: 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30А, 31, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 42б, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 47б, 47е, 47ж, 47к, 48, 48а, 49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 57в, 57г, 57Д, 57е, 57з, 58, 58в, 59, 59а, 59б, 60, 60А, 60б, 61, 61а, 61б, 61В, 62, 62а, 63а, 63б, 63г, 63д, 64, 65, 65а, 65б, 66, 67, 69, 69А, 69б, 69в, 69г, 69е, 69ж, 71, 73, 73а, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 75е, 75ж, 77, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77ж, 79, 79а, 81, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81з, 81к, 81Л, 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 85, 85а, 85б, 86Г, 87, 87а, 89, 89а, 91, 93б, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93к, 95, 95а, 95б, 95в, 95д, 95ж, 95з, 97, 97в, 99, 99_Б1, 99а, 103г, 105в
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Цимлянская: 17, 19, 21, 24, 36, 38, 38А, 40, 40А, 46
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
28 янв.
|6:00
29 янв.
|Цементный: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 16а, 17
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
|Щорса пер.: 5, 9, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б, 29, 30, 31, 32, 33, 35к, 37, 39, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
28 янв.
|17:00
28 янв.
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