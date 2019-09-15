Президент Украины Владимир Зеленский встретился со звёздами мирового кино.

Как, когда и с кем проходили встречи, Зеленский рассказал на своей странице в Facebook.

«В течение двух дней у меня было несколько невероятно интересных и важных встреч со звёздами мирового кино. Вчера говорили со сценаристом и продюсером уже культового сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином . Вечером, во время форума YES, имел удовольствие пообщаться с непревзойдённой Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актёром и продюсером Эштоном Кутчером. Со всеми прошла плодотворная беседа о кино, в частности, о развитии украинской киноиндустрии», — отметил Зеленский.

По его словам, речь также шла о путях привлечения инвестиций в кино, особенно учитывая то, что Украина сделала первый весомый шаг к внедрению «системы rebates».

Президент обратился к представителям мировой кинообщественности с призывом создавать шедевры вместе: «Двери Украины открыты для вас. У нас есть все для того, чтобы снимать качественное кино — и замечательные локации, и «прокачанные» специалисты, и надлежащая техническая база. Давайте создавать шедевры вместе!».

Фото: FB Зеленского