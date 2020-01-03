Красная Шапочка расскажет о своих приключениях в Одесской филармонии

«Новогодние приключения Красной Шапочки», — так называется сказка, которую 3 и 8 января покажут в Одесской филармонии.

Дед Мороз и Снегурочка встретятся с маленькими одесскими зрителями, подарят им совершенно новую сказку с любимыми героями, яркими костюмами, сказочными декорациями, множеством песен и танцев, поднимут вечные вопросы о добре и зле, о дружбе и предательстве.

Одесские зрители сами станут участниками знакомой для нас истории, получат море радости и веселья.

Цена билета: от 100 до 150 грн.

Начало 3 января и 8 января в 11:00.

Билеты можно купить здесь.