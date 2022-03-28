Минувшей ночью украинские ПВО сбили вражескую ракету над Одесской областью

В ночь на 28 марта над Одесской областью гремело — подразделение Противовоздушной обороны ВСУ сбило вражескую ракету.

Об этом сообщил в Facebook представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Вот и подробности. Минус вражеская ракета над Одесской областью. Врагу – ад!», — отметил он.

Благодаря воздушному командованию «Юг», — добавил Братчук.

Как сообщала Одесса News, ночью и на рассвете 27 марта в Одессе звучали сигналы воздушной тревоги и раздавались выстрелы, причиной которых были вражеские беспилотники, обстреливавшиеся украинскими силами ПВО.

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