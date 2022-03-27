Тревога и выстрелы в Одессе ночью и под утро — ПВО «отрабатывало» небо

27 марта, ночью и на рассвете, в Одессе звучали сигналы воздушной тревоги и раздавались выстрелы.

Как сообщил в Тelegram представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, причиной этому стали проводившие разведку вражеские беспилотники, которые обстреливались украинскими силами ПВО.

«Рашисты продолжают использовать Чёрное море для нанесения ударов по Украине… Их «армия» способна воевать лишь из-за угла. В открытой битве московиты полностью проиграют. И ночью, и под утро звучали сигналы воздушной тревоги – это «отрабатывали» воздушное пространство наши силы противовоздушной обороны, поскольку враг активно продолжал разведывательные действия. Хотя уменьшил объём авиавылетов в район Одессы», – отметил Братчук.

Вместе с тем, подчеркнул он, остаётся высокая вероятность нанесения артиллерийских и ракетных ударов с акватории Чёрного моря по Одесской и другим областям Украины.

Как сообщала Одесса News, 26 марта российские захватчики пытались проникнуть на территорию Одесской области с моря и высадить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Однако попытка высадки десанта со скоростных катеров оказалась неудачной, враг получил отпор.

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