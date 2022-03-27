Как российские диверсанты пытались высадиться в Одесской области

Российские оккупационные войска пытались провести высадку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Одесской области.

Об этом представитель оперативного командования «Юг», полковник Владислав Назаров сообщил 26 марта в обращении, опубликованном в Facebook.

«Противник продолжает ведение разведки береговой полосы и акватории Чёрного моря. Но системы противовоздушной охраны выполняют свои задачи по назначению. Вражеская попытка высадки ДРГ с использованием скоростных катеров в Одесской области оказалась неудачной, они получили достойный отпор. Вооружённые силы Украины, её составные — охрана и оборона Одесской области — наготове», – сказал он.

Других деталей, касающихся высадки десанта, Назаров не сообщил.

Как сообщала Одесса News cсо ссылкой на командование ВМС, 26 марта в 7.15-7.30 российский корабль обстрелял населённый пункт Санжейка вблизи Одессы.

Видео: Оперативное командование «Юг»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.