В бою за Украину погиб одессит Сергей Архипов, светлая ему память

На фронте погиб работник Одесского национального академического театра оперы и балета Сергей Архипов.

Ему было 40 лет, сообщал 28 октября в Facebook театр.

Сергей работал инженером 1-й категории участка вентиляции и пылеудаления, отметили в театре.

«Четвёртого октября Сергею исполнилось сорок лет… У него было много планов, которые мечтал осуществить после нашей Победы, однако война забирает лучших», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала, что Николаевская громада Березовского района Одесской области 2 сентября попрощалась с Александром Коченко, погибшим в населённом пункте Александровка Херсонской области 29 марта 2022 года при выполнении боевого задания, получив ранения, несовместимые с жизнью.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Одесская опера/Facebook

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