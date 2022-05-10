Три украинских телеканала отключили по решению СНБО

Цифровой эфир телеканалов «Эспрессо», «Прямий» и «5 канал» отключили во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о трансляции общего марафона.

Об этом в ответ на запрос «Детектор медиа» 9 мая сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, пишет издание ГОРДОН.

«В начале сентября СНБО принял решение о трансляции телемарафона «Единые новости». Цель этого решения – обеспечить людям доступ к правдивой, объективной и проверенной официальной информации о ходе войны и ситуации в стране. Доступ к этому телемарафону имели и имеют все каналы любой формы собственности. Концерн выполняет это решение: на всех имеющихся частотах вещания в соответствии с установленным графиком вещания продолжается трансляция телемарафона «Единые новости», – говорится в ответе Госспецсвязи.

Также служба сообщила, что Концерн РРТ, который и отключил вещание каналов, «действует исключительно в пределах определённых полномочий», а с 24 февраля работает в условиях военного положения в соответствии с требованиями Закона Украины «О правовом режиме военного положения», Указа президента Украины от 24.02.2022 № 64 «О введении военного положения в Украине» и других нормативно правовых и организационно-распорядительных актов, нормативных документов. Часть этих актов имеют ограниченный уровень доступа.

Отмечается, что 19 марта Зеленский своими указами №152/2022 и №151/2022 ввёл в действие решения СНБО о «реализации единой информационной политики в условиях военного положения» и о «нейтрализации угроз информационной безопасности государства». После подписания Указа «5 канал», «Эспрессо» и «Прямий», которые до этого не участвовали в проекте телемарафона «UАразом», отдали под него часть своего эфира.

Однако 5 апреля каналы отключили из цифрового эфира Т2, а вместо них запустили трансляцию национального телемарафона.

Как сообщала Одесса News, телеканал «Наш», в отношении которого 11 февраля ввёл санкции Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, прекратил телевизионное вещание вечером того же дня.

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