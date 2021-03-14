Кому в Одессе 15 марта отключат свет

15 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Академика Филатова, Киевский район: 1, 3/2, 5/2, 5/3, 7, 7/3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 18:00

15 мар. Высоцкого: 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 17:00

15 мар. Варненская, Киевскийр-н: 1, 3, 3Г, 5, 5/2, 5/3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 18:00

15 мар. Большая Арнаутская: 2, 2А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 19:00

15 мар. Канатный переулок: 3, 4, 5, 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 19:00

15 мар. Люстдорфская дорога, Киевский: 86а, 88

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 18:00

15 мар. Пастера улица: 58, 60, 62, 64

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 19:00

15 мар. Преображенская улица: 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 19:00

15 мар. Приморская улица: 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 19:00

15 мар. Приморский бульвар: 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 19:00

15 мар. Садовая улица: 11, 13, 15, 17, 19, 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 19:00

15 мар. Сахарова: 28

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 17:00

15 мар. Соборная площадь: 2, 4, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 19:00

15 мар. Терешковой Валентины, Киевский: 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 18:00

15 мар. Щорса

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

15 мар. 17:00

15 мар.

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