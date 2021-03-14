Кому в Одессе 15 марта отключат свет

15 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Академика Филатова, Киевский район: 1, 3/2, 5/2, 5/3, 7, 7/3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|18:00
15 мар.
|Высоцкого: 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|17:00
15 мар.
|Варненская, Киевскийр-н: 1, 3, 3Г, 5, 5/2, 5/3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|18:00
15 мар.
|Большая Арнаутская: 2, 2А
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|19:00
15 мар.
|Канатный переулок: 3, 4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|19:00
15 мар.
|Люстдорфская дорога, Киевский: 86а, 88
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|18:00
15 мар.
|Пастера улица: 58, 60, 62, 64
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|19:00
15 мар.
|Преображенская улица: 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|19:00
15 мар.
|Приморская улица: 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|19:00
15 мар.
|Приморский бульвар: 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|19:00
15 мар.
|Садовая улица: 11, 13, 15, 17, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|19:00
15 мар.
|Сахарова: 28
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|17:00
15 мар.
|Соборная площадь: 2, 4, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|19:00
15 мар.
|Терешковой Валентины, Киевский: 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|18:00
15 мар.
|Щорса
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 мар.
|17:00
15 мар.
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