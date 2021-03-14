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Кому в Одессе 15 марта отключат свет

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15 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.
Академика Филатова, Киевский район:  1, 3/2, 5/2, 5/3, 7, 7/3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 18:00
15 мар.
Высоцкого:  21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 17:00
15 мар.
Варненская, Киевскийр-н:  1, 3, 3Г, 5, 5/2, 5/3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 18:00
15 мар.
Большая Арнаутская:  2, 2А
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 19:00
15 мар.
Канатный переулок:  3, 4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 19:00
15 мар.
Люстдорфская дорога, Киевский:  86а, 88
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 18:00
15 мар.
Пастера улица:  58, 60, 62, 64
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 19:00
15 мар.
Преображенская улица:  15, 17, 21, 23, 24, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 19:00
15 мар.
Приморская улица:  14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 19:00
15 мар.
Приморский бульвар:  10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 19:00
15 мар.
Садовая улица:  11, 13, 15, 17, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 19:00
15 мар.
Сахарова:  28
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 17:00
15 мар.
Соборная площадь:  2, 4, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 19:00
15 мар.
Терешковой Валентины, Киевский:  2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 18:00
15 мар.
Щорса
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
15 мар.		 17:00
15 мар.

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