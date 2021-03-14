В Нефтегавани Одесского порта обрабатываются два судна одновременно

11 марта к причалу №4-Н стал танкер-газовоз SEAGAS MAJOR (L = 98,5m, флаг Либерия), доставивший 2 383 тонны сжиженного газа, а 12 марта зашёл в Нефтяную гавань и пришвартовался к причалу №1-Н танкер CASTILLO DE MONTERREAL (L = 182,1 m, флаг Мальта), на который грузят партию экспортного мазута в 28 500 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Одесского морпорта.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение объёмов перевалки импортного сжиженного газа, — комментирует начальник администрации порта Максим ЛАПАЙ. — В прошлом году через причалы нефтерайона прошло почти 60,8 тысячи тонн этого вида груза, что на 11,2 тысячи тонн превышает результат позапрошлого года по данной позиции номенклатуры. Наши специалисты связывают этот рост с увеличением спроса на отечественном рынке автогаза».

По информации главной диспетчерской порта, в январе-феврале этого года грузооборот нефтерайона Одесского порта составляет 201 тыс. тонн. Это на 63,6 тыс. тонн выше результата первых двух месяцев 2020 года.

Как сообщала Одесса News, объём перевалки нефти и нефтепродуктов в нефтерайоне Одесского порта в январе 2021 года составляет 117 тыс. тонн, что на 106 тыс. тонн, или на 915,3%, превышает аналогичный показатель первого месяца 2020 года.

Фото: Одесса News, Администрация Одесского морпорта

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