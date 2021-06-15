Зеленский считает, что Одесский припортовый завод готов к приватизации

Президент Владимир Зеленский убеждён, что Одесский припортовый завод готов к приватизации.

Об этом он заявил в интервью телеканалам в рамках форума «Украина 30. Экономика без олигархов», — сообщает Укринформ.

«Там (относительно ОПЗ — ред.) есть какие-то судебные дела, ещё остались, но я считаю, что и с того searching, который проводили ФГИУ, даже с теми проблемами, которые есть, можно говорить о приватизации этого предприятия, а затем уже владельцы будут решать эти проблемы», — считает Президент.

Кстати. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял о том, что правительство рассчитывает на запланированную продажу крупных государственных предприятий, что позволит увеличить поступления в бюджет до 12 млрд грн в 2021 году.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года Верховный Суд Украины решил отказать компании Ostchem Holding Limited во взыскании с ПАО «Одесский припортовый завод» 250 млн долл., как того требовал Стокгольмский арбитраж.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.