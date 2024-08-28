Одессу темнотой не напугать

Благодаря поддержке благотворительных организаций и международных партнёров Одесская область получила 206 систем хранения энергии.

Эти аккумуляторы и контроллеры обеспечат надёжное функционирование наших больниц, Центров оказания админуслуг, интернатов, реабилитационных центров для детей, — сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

В частности, теперь Одесская областная клиническая больница бесперебойно сможет спасать жизнь пациентов. ЦОАУ в Авангарде продолжит оказывать все услуги. Дети в Ананьевском детском доме-интернате и реабилитационных центрах останутся в тепле и безопасности, а наши спасатели смогут быстро отреагировать на чрезвычайные ситуации, — отметил Кипер.

«Эти системы – наша защита, надежда и уверенность в будущем. Темноте Одесщину не одолеть, потому что мы на стороне света», — подчеркнул глава ООГА.

Олег Кипер также проинформировал, что он обсудил с благотворителями дальнейшее сотрудничество, в частности, передачу ещё одной партии систем хранения энергии и солнечных батарей.

Одесса News сообщала, что прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух директоров подрядных компаний за расхищение 3,7 млн ​​грн, выделенных на восстановление энергоинфраструктуры Одесской области после вражеских обстрелов.

Фото: Одесская ОГА/Telegram

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