Судно с украинским зерном перекрыло пролив Босфор

Грузовое судно Lady Zehma с 3,3 тыс. тонн украинской кукурузы село на мель в Стамбуле, остановив судоходство по проливу Босфор.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Офис губернатора Стамбула и судоходная компания сообщили, что 173-метровое судно из-за невозможности двигаться по проливу было поставлено на якорь.

Носовая часть Lady Zehma находится примерно в 150 метрах от берега в районе Бебек.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Береговая охрана принимает надлежащие меры безопасности.

Ранее в Совместном координационном центре, базирующемся в Стамбуле, сообщили, что Lady Zehma получила разрешение на выход из украинского Черноморска для перевозки в Равенну (Италия) 3 тыс. тонн кукурузы.

Как сообщала Одесса News, в Бандырме (Турция) во время работ по техническому обслуживанию произошёл взрыв на танкере, прибывшем из Украины.

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