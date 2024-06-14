Путин хочет, чтобы Украина отдала России все оккупированные ею территории и даже больше

Лидер страны-оккупанта РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать мирные переговоры с Украиной после того, как ВСУ начнут отвод войск с территории четырёх частично оккупированных Россией украинских областей.

Видео с фрагментом речи Путина публикует 14 июня российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Путин подчеркнул, что речь идёт о всей территории этих регионов в пределах их административных границ, а не только о частях, оккупированных Россией в данный момент.

«Как только Киев начнёт реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнём переговоры», – добавил «глава» Кремля.

Путин заявил, что в случае согласия Украины на это предложение Россия якобы гарантирует ВСУ «безопасный отвод войск».

Считающий себя главой РФ Путин добавил, что ещё одним условием для прекращения огня и начала переговоров о мире является признание Украиной так называемых новых территориальных реалий. Это означает не просто отвод войск, но и признание временно оккупированных Крыма (включая Севастополь), Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

Такие отвод и признание означали бы, в частности, необходимость «уступить» России два областных центра: Запорожье, в которое армия РФ так и не смогла войти, и Херсон, который Украина деоккупировала в 2022 году.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, включая Крым. По словам президента Украины Владимира Зеленского, не может быть никакого мира за счёт терриотриальных компромиссов.

Заявления Путина прозвучали перед началом саммита мира в Швейцарии (15–16 июня), где будет обсуждаться украинская формула мира, предусматривающая в том числе необходимость вывода российских войск с временно оккупированных территорий Украины. Россия не приглашена на саммит.

Одесса News информировала, что по заявлению Путина в июне 2024 года, РФ может применить ядерное оружие, если будут угрожать её суверенитету.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy