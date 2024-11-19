19 ноября в Одессе день траура памяти погибших от вражеского ракетного удара

Сегодняшний день — 19 ноября — в Одессе объявлен Днём траура памяти погибших в условиях полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины, в связи с трагедией, которая произошла днём 18 ноября в результате вражеской атаки на город и привела к гибели людей.

С утра на зданиях в Одессе приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одесса с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Одесса News информировала о 10 погибших 18 ноября в Одессе, среди которых 7 полицейских – следователи и работник конвойной службы полиции, медик, два местных жителя. Ещё 39 человек получили ранения разной степени тяжести, среди которых 4 детей и 14 правоохранителей.

Фото: Укринформ, Одесса News, ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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