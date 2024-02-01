В Белгород-Днестровском будут судить подрядчиков, залезших в карман государства

Прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух директоров подрядных организаций по факту завладения бюджетными средствами и служебного подлога, а также физического лица – предпринимателя по факту мошеннического завладения бюджетными средствами и подделки документов при ремонте школьного укрытия в Белгород-Днестровском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что подрядчики завладели бюджетными средствами при выполнении подрядных работ по текущему ремонту противорадиационного укрытия заведения общего среднего образования в Белгород-Днестровском районе.

«Обвиняемые завысили объёмы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличили сумму потраченных средств на ремонт бомбоубежища. Также будут судить должностное лицо одного из сельских советов Белгород-Днестровского района, которое подписало акты приёмки выполненных строительных работ, не проконтролировав и не убедившись в полноте фактически выполненных подрядчиками работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате таких противоправных действий на счета подрядчиков безосновательно перечислено по актам выполненных работ почти 700 000 гривен.

В целях возмещения причинённого уголовным правонарушением ущерба прокуратурой предъявлен иск.

Одесса News информировала, что подрядчик завладел бюджетными средствами при выполнении работ по текущему ремонту простейшего укрытия в школе в Пересыпском районе Одессы, завысив объёмы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, тем самым присвоив себе 300 тысяч гривен.

Фото: Одесская облпрокуратура

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