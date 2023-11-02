5 ноября в Одесской филармонии пройдёт уникальное противостояние: «Батл Наука против Магии» — уникальное сочетание фокусов и научных экспериментов.

Вы будете свидетелями невероятного состязания между двумя ремёслами, которое оставит вас в полном восторге. Наслаждайтесь эпической битвой между фокусниками и учёными, которая оживит ваше воображение и заставит задуматься о возможностях искусства и знаний.

От увлекательных фокусов и удивительных научных экспериментов вы погрузитесь в мир загадок и фантастических возможностей. Шоу оставит свой след в вашем сердце и станет источником незабываемых моментов, которые вы будете вспоминать в течение длительного времени.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно приобрести здесь.

Приходите к 11 часам.

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