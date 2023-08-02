Подпольные паспортные столы в Одессе и ещё 4-х областях разоблачила СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала межрегиональную схему серийного изготовления и продажи поддельных паспортов, справок на временное проживание и водительских удостоверений.

Об этом СБУ сообщает в Facebook.

“В результате спецоперации в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях задержан организатор сделки и восемь его сообщников. Среди них – бывшее должностное лицо расформированной милиции”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, справки на временное проживание в Украине и водительские права. Стоимость подделки составляла от 8 до 14 тыс. грн в зависимости от типа документа и срочности изготовления.

Как уточняют в СБУ, учитывая сотни заказов, ежемесячно дельцы получали прибыль до 6 млн грн.

По имеющимся данным, среди основных клиентов «сервиса» были и иностранцы, которые на основании фейковых документов хотели легализоваться в Украине или уехать в Евросоюз.

В ходе следствия установлено, что незаконную деятельность организовали несколько жителей Одессы, а подпольный цех они обустроили у своих подельников – в специально арендованной квартире в центре Львова. Для поиска клиентов была создана рекламная страница в Instagram, где предлагали перечень нелегальных услуг.

К примеру, поддельную ID-карту гражданина Украины дельцы продавали в среднем за 11 тыс. грн. Готовую «продукцию» рассылали по регионам своим подельникам, которые в дальнейшем переадресовывали её в почтовые адреса заказчиков. Средний размер разовой оптовой партии поддельных документов в одну область составлял от 100 до 500 единиц.

На основании собранных улик всем фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Суд избрал для них меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в 2022 году пограничники Подольского отряда на контрольно-пропускном пункте «Кучурган» Одесской области выявили иностранца, перевозившего поддельные ID-карты стран ЕС.

Фото: СБУ

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