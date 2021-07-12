Кому в Одессе 13 июля отключат свет

13 июля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Академика Вильямса улица, 1, 21В, 1б, 1в, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3б, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16/1, 16А, 1а, 19, 19а, 19Б, 20, 20/1, 22, 24, 24Б, 24б4, 24В, 26, 26/3, 26/6, 26А, 26Б, 26В, 28, 28А, 28Б, 30, 30а, 32, 32/1, 32А, 34, 41, 2лин43, 21, 18, с 09:00 по 19:00

Академика Вильямса улица, 64, с 08:00 по 20:00

Академика Королёва улица, 92, 94, с 08:00 по 20:00

Дача Ковалевского улица, 56, 89/1, 66А, 68, 70, 78, 81м/43, 82, 83/1, 83/4, 84, 66/1, 85/2, 58/2, 64, 74, 80, 81/15, 81д/27, 81Е/30, 81ж/, 83, 85, с 09:00 по 19:00

Каретный переулок, 5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 25, с 08:00 по 19:00

Кузнечная улица, 2, с 08:00 по 19:00

Мечникова улица, 38, 38/40, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 3840, с 08:00 по 19:00

Николая Гумилёва улица, 5, 26б, 9, 9/2, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 14а/1, 15, 15а, 8, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21А, 22, 24, 24а, 26, 26А, 15Б, с 09:00 по 19:00

Николая Гумилёва улица, 3, 5, 6, 9-9/А, 13/1, 16, 23, с 09:00 по 19:00

Новосельского улица, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, с 09:00 по 19:00

Ольгиевская улица, 1, 3, 5, 5а, 5в, 7, с 09:00 по 19:00

переулок Павлова, 3, с 09:00 по 19:00

переулок Павлова, 3, с 09:00 по 19:00 Поселковая улица, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37, сС 09:00 по 17:00

Путевая улица, 2, 49б, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 2А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 25, с 09:00 по 17:00

Самолётная улица, 19, 19 А, 32, с 09:00 по 17:00

Старопортофранковская улица, 67, 69, с 08:00 по 19:00

Старопортофранковская улица, 57, 67, 69, С 09:00 по 19:00

Топольского улица, 4, с 08:00 по 19:00

Торговая улица, 43, 45, 49, 51, с 09:00 по 19:00

Ушинского улица, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, с 09:00 по 19:00

Художника Фёдорова улица, 14, 14а, 16, 16б, с 09:00 по 19:00

Шефская улица, 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, с 09:00 по 17:00.

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