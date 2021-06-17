В Одессу на праздники в июне назначили дополнительные поезда

АО «Укрзализныця» назначило два дополнительных поезда в Одессу на праздничные выходные в июне — Троицу и День Конституции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ночной скорый поезд №242/241 Одесса–Харьков будет отправляться из Одессы 17, 21, 24 и 28 июня, обратно из Харькова – 18, 22, 25, 29 июня. Из Харькова он будет отправляться в 17:36 вечера и прибывать в Одессу в 8:54 утра. Из Одессы можно будет выехать поздно вечером, поезд будет отправляться в 23:37 и прибывать в Харьков после обеда, в 14:59.

Укрзализныця добавила также поезд в Одессу из Киева. Поезд Интерсити №761/762 Киев-Одесса отправится из Киева 19 июня в 6:15 и прибудет в Одессу в 14:01. Обратно из Одессы он отправится в тот же день, 19 июня, в 15:31 и прибудет в столицу в 22:57.

Также сообщается, что с 1 июля будет запущен дополнительный ночной скорый поезд № 132/131 Одесса – Житомир через Винницу.

Поезд № 132/131 Одесса–Житомир будет курсировать через день по нечётным числам. Он будет отправляться из Житомира в 23:15, прибывать в Винницу в 02:12, а к морю, в Одессу, – в 09:29. Обратно, из Одессы, отправляться в 12:27, в Винницу прибывать в 19:25, и на конечной, в Житомире, поезд будет в 22:10.

Предусмотрены остановки на станциях Казатин, Рахны, Вапнярка, Подольск и другие.

Как сообщала Одесса News, одним из самых популярных внутренних железнодорожных сообщений за 5 месяцев 2021 года стал маршрут №91/92 Одесса — Константиновка, на котором перевезено 170 тысяч пассажиров.

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