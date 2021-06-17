Найдены новые документы о массовых расстрелах НКВД в Одессе

Одесский историк-исследователь Александр Бабич нашёл в архиве СБУ новый документ, подтверждающий массовые расстрелы и тайные захоронения граждан «тройками» НКВД в районе одесского аэропорта в течение 1937-40 годов.

Об обнаруженным «деле Фридловского» Бабич сообщил на своей странице в Facebook.

«Перелопатил десятки папок румынских фондов, но всё-таки нашёл материалы по местам расстрелов в районе «6 км» (Овидиопольского шоссе, — ред). В материалах архивного уголовного дела заведующего судмедэкспертизой Одессы Ивана Фридловского (его за участие в этой работе сотрудники НКГБ посадили в январе 1945 года на 6 лет)», — отметил Бабич.

Из материалов «уголовного дела Фридловского» следует, что на месте поисковых работ в районе 6-го километра Овидиопольской дороги Одессы проводились раскопки и эксгумации сотен обнаруженных трупов в апреле-мае 1942 года.

Согласно показаниям судмедэксперта Фридловского, которого допрашивали в 1945 году, следователь Одесского НКГБ, судмедэксерты обнаружили на месте тайных захоронений около 270 трупов с огнестрельными ранениями.

«В начале мая 1942 года меня вызвали в медико-санитарную дирекцию к доктору Шапочкину… Вместе с ним мы поехали к месту, где были обнаружены могилы, расположенные у дороги в село Татарку — за аэродромом. Мы увидели могилы со скелетованными трупами. Трупов в одной могиле насчитывалось примерно 15-20. В этот момент мы с трупами не делали ничего… А примерно через два дня нами был произведён вторичный осмотр трупов», — указал на допросе бывший заведующий городским моргом Фридловский.

По его показаниям, медэкспертам Жемайловичу, Астаховой и ему надлежало «установить причины смерти, какие ранения имелись на трупах и чем были нанесены, из какого расстояния были нанесены ранения и давность смерти. «Мы установили, что ранения были нанесены огнестрельным оружием на близком расстоянии, о давности смерти дать заключения мы не смогли», — сказал судмедэксперт.

Фридловского, как следует из составленного протокола, допрашивали в качестве «члена комиссии по расследованию зверств НКВД». За подписанные совместно с другими докторами заключения о причинах смерти расстрелянных «тройками» НКВС Фридловский был приговорен в 1945 году к 6-летнему сроку лишения свободы.

По словам историка Бабича, Фридловскому всё же удалось выйти из тюрьмы: «Он сначала в тюрьме был врачом, а потом в Узбекистане на поселении».

Одесса News информировала, что после обнаружения Бабичем и другими историками-исследователями рядом с аэропортом места массовых расстрелов и тайных захоронений граждан «тройками» НКВД», где могут находиться тысячи останков жертв, в Одесском горсовете создали межведомственную рабочую группу по вопросам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий, похороненных в районе 6-го километра Овидиопольской дороги.

Создана рабочая группа, которую возглавил вице-мэр Олег Брындак, а также две подгруппы исследователей и архивистов. Одна будет вести историко-архивную работу, а вторая — поисково-исследовательскую. Также решено направить запросы в центральные архивы в Украине, Германии и Румынии, касающиеся сведений о жертвах политрепрессий 1935-1941 годов.

Историки решили создать карту «Места скорби Одессы», обозначив на ней все места массовых казней, а также военные и гражданские групповые могилы в черте города. Также утверждён план работ по поиску могил жертв массовых политических репрессий, проведение исследовательских работ и увековечение памяти репрессированных. Направлены соответствующие документы в Министерство культуры Украины и информационной политики на получение разрешения на проведение поисковых работ в районе 6-го километра Овидиопольской дороги Одессы.

Согласно архивным данным, в течение 1935-1941 годов «тройками» НКВД были вынесены приговоры о расстрелах 8 тысяч 633 человек.

Фото: Facebook/Александр Бабич

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod