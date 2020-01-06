Свитолина проиграла теннисный турнир WTA в австралийском Брисбене

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина проиграла в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации в Брисбене (Австралия).

Одесситка, которая занимает 5-е место в рейтинге WTA, за 56 минут уступила 29-й «ракетке» мира американке Даниэль Коллинз — 1:6, 1:6, сообщает XSPORT.

«Свитолина не сделала ни одного эйса, а у соперницы их было пять, совершила три двойные ошибки против одной у американки, и не реализовала ни один из четырёх брейк-поинтов. Коллинз воспользовалась пятью брейками из десяти», — сообщает спортивное издание.

Кстати. Призовой фонд Brisbane International — 1 миллион 500 тысяч долларов.

Как сообщала Одесса News, 6 января WTA обновила свой рейтинг теннисисток. Так, Элина Свиттолина с 6-го места передвинулась на 5-е. Сегодняшний проигрыш американке отразится на обновлении рейтинга одесской теннисистки в следующий понедельник.