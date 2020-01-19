Весной принц Гарри и Меган лишатся королевских титулов

Королева Великобритании Елизавета II с весны 2020 года освободила принца Гарри и его супругу Меган от королевских обязанностей.

В заявлении Елизаветы говорится, что «после многих месяцев разговоров и недавних дискуссий» она решила поддержать стремление внука и его жены к более самостоятельной жизни.

«Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи», — заверила королева.

Она поблагодарила герцога и герцогиню Сассекских «за самоотверженную работу по всей стране, в Содружестве и за его пределами».

Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности с весны 2020 года, не будут получать деньги и перестанут именоваться «их королевские высочества». При этом они сохранят свой дом в резиденции Фрогмор-хаус, но возместят средства, потраченные на его ремонт.

Ранее принц Гарри и его супруга герцогиня Меган объявили, что сложат с себя обязанности, связанные с принадлежностью к королевской семье Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Одесса News рассказала, как королева Британии готовила рождественский пудинг.