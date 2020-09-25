Кого в Одессе 26 сентября оставят без света

26 сентября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Авиационная: 38, 38А, 38Б, 38/40, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54А, 56, 58
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Алексеевская площадь: 11, 13
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Амундсена: 56, 66/1, 66А, 68, 70, 72, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 76, 76Б, 78, 81м/43, 82, 83/1, 83/4, 84, 85, 85/2, 88, 90, 90/1, 92, 94, 94А, 96, 100, 100А, 102, 104, 106, 106А, 108, 110
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8
|9:00
16 сентября
|18:00
16 октября
|Заплан.
|Багрицкого: 9-Б, 50, 52, 52А, 54, 54А, 56, 73, 73А, 73/Б, 75, 75А
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Байкал тупик: 2, 4, 6, 8
|9:30
26 сентября
|23:00
16 сентября
|Заплан.
|Бреуса: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 6, 8, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15Б/1, 17, 17А, 17б, 19, 19/3, 21/2, 23, 25, 25А, 25б, 27, 27А, 29, 29а, 31, 31А, 33, 35, 35/2
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Веры Инбер переулок: 5
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Весенняя: 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 27, 27а, 29, 29А, 29Б, 33, 41
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Вильямса Академика: 1, 1а, 1Б, 1в, 2, 2А, 2Б, 2лин43, 3, 3А, 3б, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16/1, 16-А, 17, 17А, 17Б, 17В, 18, 19, 19а, 19Б, 20, 20/1, 21, 22, 24, 24Б, 24В, 24б4, 26, 26/3, 26/6, 26А, 26Б, 26В, 28, 28А, 28Б, 30, 30а, 31, 32, 32/1, 32А, 34, 41
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Вильямса Академика переулок: 2, 2-а, 3, 3а, 4, 5, 7, 7-а, 7а, 7Б, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 13, 15-а, 15-б
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Вильямса 1-я линия: 19/1, 43
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Виноградный тупик: 1, 1А, 3, 3/5, 3а, 5, 7
|9:30
26 сентября
|23:00
16 сентября
|Заплан.
|Водный переулок: 1, 2, 3, 3А, 4, 4/3, 4/6, 4/6А, 4/6В, 4/6д, 4А, 4Б, 4а1, 5, 5/3, 5/4, 7, 7а, 8, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 11в, 13, 13А, 17, 17а
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Вокзальный переулок: 5, 11, 25
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Герцена: 2, 4А, 5, 9
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Герцена переулок: 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 51
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Гимназическая: 3, 4, 5, 7, 8/10, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 2224
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Глиняная: 27, 28, 28/1, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 41/1, 41А, 42, 43, 44, 46, 48
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Глушко Академика: 14
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Гранатная: 28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Гумилёва Николая: 3, 5, 6, 8, 9, 9/2, 9-9/А, 9-б, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13а, 13-б, 14, 14-а, 14а/1, 15, 15-а, 15Б, 16, 16-а, 16б, 17, 17-а, 18, 19, 19а, 20, 21-А, 22, 23, 24, 24-а, 26, 26А, 26-б
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Дачная: 7, 7а
|10:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Заплан.
|Дача Ковалевского: 58/2, 64, 74, 80, 81д/27, 81Е/30, 81Ж, 81/15, 83, 84, 85, 89/1, 98, 102а, 108
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Демченко Марии: 28, 29, 29А, 29Б, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 32Б, 34, 34а, 34Б, 36А, 36Б2, 38А, 38Б
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Демченко Марии 5-я линия: 30, 38
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Демченко Марии 6-я линия: 38
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Джутовый переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11
|9:00
16 сентября
|18:00
16 октября
|Заплан.
|Дубовая: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Ефимова: 2, 3, 4, 6, 7, 7/3, 7а, 8, 8А, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 22Б, 22В, 24, 24А, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 34б, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 42-А, 43, 45, 47, 49, 261
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Зелёная: 1, 1А, 3, 7, 9, 11, 12, 12Б, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32А, 32б, 36, 38, 40, 40а, 42, 243
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Канатная: 72, 74, 76, 76ж, 78
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Кипарисный 3-й переулок : 1, 2, 3, 4
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Кипарисный 1-й переулок : 2, 4
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Кирпично-заводская: 2, 2А, 3, 3А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 9-А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17А
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Клубничный переулок: 8В, 10, 13, 17, 17/1, 17/3, 17/4, 17/6, 17/6а, 17а, 17б, 17в, 17Г, 17/47, 19, 19а, 19б, 19в, 31, 174
|9:30
26 сентября
|23:00
16 сентября
|Заплан.
|Конструкторский переулок: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Королёва Академика: 29А, 31А, 33, 35
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Косовский переулок: 3, 4, 6, 6А, 7, 8
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Кристаловского: 1А, 3, 26
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Кропивницкого: 1, 1А, 1/В, 2, 2А, 3а, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12А, 12Б, 14
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Лазарева Адмирала: 65, 65/7, 67, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Львовская: 1, 1А, 1в, 1Г, 1/10, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2-В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/1, 10а, 10б, 12, 12а, 14а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 24а
|10:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Заплан.
|Люстдорфский: 8
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Люстдорфская дорога: 8, 8/14, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18а
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Малая Арнаутская: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 52, 69, 69А
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Малиновского Маршала: 16, 18А, 18Б, 18В, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 82А, 84А, 84Б, 88, 90, 92
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Мечникова: 36, 36а
|9:00
16 сентября
|18:00
16 октября
|Заплан.
|Москвина переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 12
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Мукачевский переулок: 4А, 4в, 6/1, 6/7, 6ч/д
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Новая: 3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Павлова переулок: 3
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Павлова: 1, 3, 5, 5-а, 5-в, 7
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Пантелеймоновская: 7, 9, 44, 46, 48
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Педагогическая: 27
|9:30
26 сентября
|23:00
16 сентября
|Заплан.
|Перовской Софьи: 25, 27, 29, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Пилотный переулок: 1, 2, 2/1, 3/1, 3/2, 3А, 4, 5, 5/20, 6, 6А, 7, 7/13, 8, 9
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Пишенина Федора: 27, 28, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51а, 53, 55, 55А, 57, 59
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Посмитного: 6, 6/3, 8, 8/1, 9-Б/1, 10, 10/3, 10а, 10/12, 1012
|9:30
26 сентября
|23:00
16 сентября
|Заплан.
|Профсоюзная: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Пшеничная: 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Радиальный переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Радостная: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Рихтера Святослава: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Рихтера Святослава: все
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Садовского: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4/2, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11-б, 12, 12-а, 12б, 13, 13А, 13-б, 13в, 13-г, 14, 14-а, 14А, 15, 15-а, 15-б, 15б-1, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26-а, 26а, 27, 27А, 28, 29, 30-а, 30-б, 31, 31/а, 31-а, 32, 33, 35, 37, 37-а, 39, 41, 41а, 43, 43-А, 45, 45А, 45-б, 47, 47А, 222
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Саксаганского: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 17-б, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25а, 25А, 25Б, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 122, 10.12А
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Скворцова: 24, 24А, 24б, 24Б, 24в, 26, 26/3, 28, 28А, 30, 30А, 31, 31/2, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 47А, 49, 51
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Тимошенко Александра: 37, 39, 41, 42
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Товарный переулок: 5, 6, 7, 7А/1, 8, 9, 11
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Трудовых Резервов переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Туристическая: 20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Фигнер Веры: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Фонтанская дорога: 88, 88А, 90
|10:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Заплан.
|Фруктовый переулок: 1, 3, 5, 7, 9
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Художника Фёдорова: 14, 14а, 16, 16б
|9:30
26 сентября
|23:00
26 сентября
|Заплан.
|Чернышевского: 11, 13, 13а, 15, 21, 23, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122/124, 124, 126, 128, 130, 132, 134А, 122124
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Шота Руставели: 23А, 23б
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария
|Январский переулок: 3А, 5
|7:00
26 сентября
|20:00
26 сентября
|Авария