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  3. Кого в Одессе 26 сентября оставят без света

Кого в Одессе 26 сентября оставят без света

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26 сентября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Авиационная:  38, 38А, 38Б, 38/40, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54А, 56, 58 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Алексеевская площадь:  11, 13 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Амундсена:  56, 66/1, 66А, 68, 70, 72, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 76, 76Б, 78, 81м/43, 82, 83/1, 83/4, 84, 85, 85/2, 88, 90, 90/1, 92, 94, 94А, 96, 100, 100А, 102, 104, 106, 106А, 108, 110 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
10 Апреля:  2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00
16 сентября		 18:00
16 октября		 Заплан.
Багрицкого:  9-Б, 50, 52, 52А, 54, 54А, 56, 73, 73А, 73/Б, 75, 75А 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Байкал тупик:  2, 4, 6, 8 9:30
26 сентября		 23:00
16 сентября		 Заплан.
Бреуса:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 6, 8, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15Б/1, 17, 17А, 17б, 19, 19/3, 21/2, 23, 25, 25А, 25б, 27, 27А, 29, 29а, 31, 31А, 33, 35, 35/2 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Веры Инбер переулок:  5 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Весенняя:  4, 6, 8, 10, 10А, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 27, 27а, 29, 29А, 29Б, 33, 41 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Вильямса Академика:  1, 1а, 1Б, 1в, 2, 2А, 2Б, 2лин43, 3, 3А, 3б, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16/1, 16-А, 17, 17А, 17Б, 17В, 18, 19, 19а, 19Б, 20, 20/1, 21, 22, 24, 24Б, 24В, 24б4, 26, 26/3, 26/6, 26А, 26Б, 26В, 28, 28А, 28Б, 30, 30а, 31, 32, 32/1, 32А, 34, 41 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Вильямса Академика переулок:  2, 2-а, 3, 3а, 4, 5, 7, 7-а, 7а, 7Б, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 13, 15-а, 15-б 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Вильямса 1-я линия:  19/1, 43 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Виноградный тупик:  1, 1А, 3, 3/5, 3а, 5, 7 9:30
26 сентября		 23:00
16 сентября		 Заплан.
Водный переулок:  1, 2, 3, 3А, 4, 4/3, 4/6, 4/6А, 4/6В, 4/6д, 4А, 4Б, 4а1, 5, 5/3, 5/4, 7, 7а, 8, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 11в, 13, 13А, 17, 17а 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Вокзальный переулок:  5, 11, 25 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Герцена:  2, 4А, 5, 9 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Герцена переулок:  2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 51 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Гимназическая:  3, 4, 5, 7, 8/10, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 2224 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Глиняная:  27, 28, 28/1, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 41/1, 41А, 42, 43, 44, 46, 48 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Глушко Академика:  14 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Гранатная:  28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Гумилёва Николая:  3, 5, 6, 8, 9, 9/2, 9-9/А, 9-б, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13а, 13-б, 14, 14-а, 14а/1, 15, 15-а, 15Б, 16, 16-а, 16б, 17, 17-а, 18, 19, 19а, 20, 21-А, 22, 23, 24, 24-а, 26, 26А, 26-б 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Дачная:  7, 7а 10:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Заплан.
Дача Ковалевского:  58/2, 64, 74, 80, 81д/27, 81Е/30, 81Ж, 81/15, 83, 84, 85, 89/1, 98, 102а, 108 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Демченко Марии:  28, 29, 29А, 29Б, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 32Б, 34, 34а, 34Б, 36А, 36Б2, 38А, 38Б 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Демченко Марии 5-я линия:  30, 38 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Демченко Марии 6-я линия:  38 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Джутовый переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Дидрихсона:  3, 5, 5а, 9, 11 9:00
16 сентября		 18:00
16 октября		 Заплан.
Дубовая:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Ефимова:  2, 3, 4, 6, 7, 7/3, 7а, 8, 8А, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 22Б, 22В, 24, 24А, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 34б, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 42-А, 43, 45, 47, 49, 261 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Зелёная:  1, 1А, 3, 7, 9, 11, 12, 12Б, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32А, 32б, 36, 38, 40, 40а, 42, 243 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Канатная:  72, 74, 76, 76ж, 78 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Кипарисный 3-й переулок :  1, 2, 3, 4 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Кипарисный 1-й переулок :  2, 4 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Кирпично-заводская:  2, 2А, 3, 3А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 9-А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17А 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Клубничный переулок:  8В, 10, 13, 17, 17/1, 17/3, 17/4, 17/6, 17/6а, 17а, 17б, 17в, 17Г, 17/47, 19, 19а, 19б, 19в, 31, 174 9:30
26 сентября		 23:00
16 сентября		 Заплан.
Конструкторский переулок:  1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Королёва Академика:  29А, 31А, 33, 35 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Косовский переулок:  3, 4, 6, 6А, 7, 8 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Кристаловского:  1А, 3, 26 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Кропивницкого:  1, 1А, 1/В, 2, 2А, 3а, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12А, 12Б, 14 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Лазарева Адмирала:  65, 65/7, 67, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Львовская:  1, 1А, 1в, 1Г, 1/10, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2-В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/1, 10а, 10б, 12, 12а, 14а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 24а 10:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Заплан.
Люстдорфский:  8 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Люстдорфская дорога:  8, 8/14, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18а 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Малая Арнаутская:  9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 52, 69, 69А 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Малиновского Маршала:  16, 18А, 18Б, 18В, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 82А, 84А, 84Б, 88, 90, 92 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Мечникова:  36, 36а 9:00
16 сентября		 18:00
16 октября		 Заплан.
Москвина переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 12 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Мукачевский переулок:  4А, 4в, 6/1, 6/7, 6ч/д 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Новая:  3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Павлова переулок:  3 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Павлова:  1, 3, 5, 5-а, 5-в, 7 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Пантелеймоновская:  7, 9, 44, 46, 48 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Педагогическая:  27 9:30
26 сентября		 23:00
16 сентября		 Заплан.
Перовской Софьи:  25, 27, 29, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Пилотный переулок:  1, 2, 2/1, 3/1, 3/2, 3А, 4, 5, 5/20, 6, 6А, 7, 7/13, 8, 9 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Пишенина Федора:  27, 28, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51а, 53, 55, 55А, 57, 59 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Посмитного:  6, 6/3, 8, 8/1, 9-Б/1, 10, 10/3, 10а, 10/12, 1012 9:30
26 сентября		 23:00
16 сентября		 Заплан.
Профсоюзная:  2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Пшеничная:  7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Радиальный переулок:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Радостная:  32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Рихтера Святослава: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Рихтера Святослава:  все 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Садовского:  1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4/2, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11-б, 12, 12-а, 12б, 13, 13А, 13-б, 13в, 13-г, 14, 14-а, 14А, 15, 15-а, 15-б, 15б-1, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26-а, 26а, 27, 27А, 28, 29, 30-а, 30-б, 31, 31/а, 31-а, 32, 33, 35, 37, 37-а, 39, 41, 41а, 43, 43-А, 45, 45А, 45-б, 47, 47А, 222 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Саксаганского:  1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 17-б, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25а, 25А, 25Б, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 122, 10.12А 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Скворцова:  24, 24А, 24б, 24Б, 24в, 26, 26/3, 28, 28А, 30, 30А, 31, 31/2, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 47А, 49, 51 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Тимошенко Александра:  37, 39, 41, 42 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Товарный переулок:  5, 6, 7, 7А/1, 8, 9, 11 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Трудовых Резервов переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Туристическая:  20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Фигнер Веры:  11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Фонтанская дорога:  88, 88А, 90 10:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Заплан.
Фруктовый переулок:  1, 3, 5, 7, 9 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Художника Фёдорова:  14, 14а, 16, 16б 9:30
26 сентября		 23:00
26 сентября		 Заплан.
Чернышевского:  11, 13, 13а, 15, 21, 23, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122/124, 124, 126, 128, 130, 132, 134А, 122124 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Шота Руставели:  23А, 23б 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария
Январский переулок:  3А, 5 7:00
26 сентября		 20:00
26 сентября		 Авария

 

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