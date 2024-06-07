После ремонта энергоблоков АЭС Одесская область будет со светом до 10 часов в сутки

Завершение ремонта энергоблоков АЭС не отменит отключение электроэнергии в Одесской области, однако количество часов со светом в сутки увеличится до 10-ти.

Об этом 6 июня на пресс-конференции сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Вы видите, что сегодня вся генерация в Украине разбита врагом. У нас осталась только атомная. Вы сегодня видите, сколько у вас часов было светло? Пять. После ремонта энергоблоков отключения всё равно будут продолжаться, но власти планируют выйти на показатель хотя бы до 10 часов в сутки», — сказал Кипер.

Он также напомнил, что часть генерации совсем остановлена ​​из-за разрушения и оккупации, а ещё часть — на ремонте.

Также глава ОГА добавил, что Украине не хватает импорта энергетики. Пока решают вопросы обеспечения портов своей генерацией, чтобы они работали самостоятельно. В настоящее время порты используют около 10% энергетики, подчеркнул Кипер.

Одесса News информировала, что в Одессе на маршрутах уменьшили количество электротранспорта.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy