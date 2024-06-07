Дорогу «Одесса-Рени» планируют расширить для уменьшения пробок в пунктах пропуска

В Одесской области для более комфортного проезда легкового транспорта через пункты пропуска планируется расширить дорогу Одесса-Рени.

Об этом на пресс-конференции 6 июня сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Для обеспечения комфортного передвижения туристов планируется улучшить инфраструктуру, в частности, для решения вопросов с очередями на пограничных пунктах. В планах – расширение дорог. Мы хотим, чтобы пограничники проверяли грузовики на специальных местах, чтобы обеспечить бесперебойное движение легкового транспорта», — сказал Кипер.

По словам главы региона, в ОГА проанализировали заявки туристов на бронирование гостиниц и установили, что в этом году количество желающих отдохнуть в Одесской области значительно превышает ожидания. Первое место по популярности занял Измаильский район, дорога к которому проходит именно через пункты пропуска на трассе Одесса-Рени, где и собираются «безумные» очереди.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области 8 июня планируют открыть 20 пляжей.

Фото: Укринформ

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