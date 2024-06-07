Фонд Рината Ахметова передал 2 тыс. проднаборов в центр «ЯМариуполь» в Одессе

Для мариупольцев, живущих в Одессе, направляется 2 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

Выдача будет проходить в хабе «ЯМариуполь», сообщили 7 июня в пресс-службе Фонда.

«В составе каждого набора – продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушёное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло», – говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения для центров поддержки «ЯМариуполь» в разных городах Фонд Рината Ахметова передал более 55 тыс. продуктовых наборов и 40 тыс. гигиенических наборов.

Одесса News информировала, что в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes 2024 года вошли пять граждан Украины. Самое высокое среди украинцев 785-е место занял владелец ДТЭК и совладелец «Метинвеста» Ринат Ахметов с состоянием $4 млрд.

Фото: Фонд Рината Ахметова

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