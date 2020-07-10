Саакашвили: Тела Котовского в одесском мавзолее точно уже нет

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации, руководитель Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что тела советского военачальника Григория Котовского в одесском мавзолее нет, а сам он не имеет никакого отношения к его исчезновению.

Об этом сам Саакашвили поведал в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, добавив, что не исключает появления тела Котовского на аукционе Sotheby’s через пару лет.

«Не знаю [где тело]. Но не исключаю, что он появится на аукционе Sotheby’s где-то через пару лет… Но я тут ни при чём, если что. Я давно уже там не работаю и про Котовского больше ничего не буду рассказывать», – сказал он.

Экс-президент Грузии перед этим объяснил, что когда в Украине началась декоммунизация, нужно было искать родственников Котовского.

«Мы посмотрели закон – надо искать родственников. Сначала, во-первых, кто реально бы признался в наше время, что он родственник Котовского? Если даже он есть… Во-вторых, эта процедура многомесячная… А Киев же спешит… Ну, в общем, история умалчивает о том, как Котовского оттуда достали и куда его дели. Кстати, я до сих пор не знаю, куда его дели. Но его в мавзолее точно уже нет (в 2018 году мавзолей-памятник Котовскому был отреставрирован за средства местного бюджета; о пропаже тела советского деятеля не сообщалось. – «ГОРДОН»). Вот так проходила декоммунизация. Будто ночью выкрали», – отметил Саакашвили.

Кстати. Сподвижник Сталина и Будённого был застрелен 6 августа 1925 года, когда находился на отдыхе вблизи Одессы. Расследование его убийства Мейером Зайдером, которого Котовский считал другом, было засекречено. А тело «красного комбрига» решено было не хоронить, а забальзамировать и поместить в специально построенном мавзолее в городе Бирзула, который впоследствии был назван Котовском (сейчас — Подольск). Мавзолей просуществовал до августа 1941 года, когда город захватили румынские и немецкие военные подразделения. Мавзолей Котовского был уничтожен, а останки вместе с телами других погибших в боях выброшены в траншею и закопаны. В 1966 году мавзолей восстановили, а вместо мумии в него поместили кости, которые, возможно, принадлежали Котовскому — ни власть, ни его молдавские родственники не настаивали на проведении экспертизы останков.

Как сообщала Одесса News, Подольский горсовет Одесской области 28 сентября 2016 года принял решение о перезахоронении Григория Котовского на городское кладбище №1.

В ночь с 9 на 10 июня 2017 года в Подольске демонтировали памятник Котовскому у железнодорожного вокзала.

В мае 2020 года памятник Котовскому демонтировали в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области.