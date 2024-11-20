Под покровом ночи в Аккермане декоммунизировали памятник «Зоя»

Вечером 19 ноября в Белгород-Днестровском, во дворе местной гимназии, демонтирован памятник советской героине Зое Космодемьянской, погибшей в 1941 году от рук фашистских оккупантов.

Об этом сообщает Бессарабія INFORM.

Отмечается, что ещё 11 октября 2023 года на официальном сайте Белгород-Днестровского горсовета был обнародован проект решения о демонтаже монумента Зои Космодемьянской. Этот вопрос стал одним из наиболее обсуждаемых на фоне активной общественной дискуссии о процессе декоммунизации в городе и резонансных публикациях в социальных сетях.

Местные активисты напомнили об истории комсомолки Зои Космодемьянской, которая в 1941 году участвовала в поджогах построек на территории, находившейся под немецкой оккупацией. Впоследствии её схватили, пытали и казнили.

В СССР Космодемьянскую увековечили как героиню и символ патриотизма, однако для части современных украинцев её образ связан с кровавой советской пропагандой и что скульптура не является памятником национального или местного значения.

Администрация учебного заведения, где расположен памятник, заявляла, что нет соответствующих подтверждающих документов, что эта фигура Космодемьянской и возражали против её сноса.

«Очищение публичного пространства от советской символики является важной частью посткоммунистических трансформаций в стране в целом», — пишет издание.

Одесса News информировала, что обращение деятелей культуры Украины по вопросу деколонизации топонимов и памятников в Одессе ЮНЕСКО рассмотрит летом 2025 года.

Фото: Бессарабія INFORM

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