В Одесский порт зашла крупная партия контрабандных батареек

В Одесский порт зашла партия из 1,3 миллиона батареек и аккумуляторов.

499 тысяч из них оказались контрабандой, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефёдов на своей странице в Facebook.



По словам чиновника, по документам в контейнере числилось только 885 тысяч батареек и аккумуляторов. На поверку же оказалось на 499 тысяч больше.

Нефёдов рассказал, что подобное явление — типичная схема контрабандистов. Злоумышленники пользуются тем, что весь контейнер сложно разгрузить и пересчитать в нём товары.

«На выезде из таможенного терминала контейнер остановила на переосвидетельствование мобильная группа Координационно-мониторинговой таможни — и оказалось, что там на 499 тыс батареек больше! К сожалению, это достаточно типичный схематоз, когда товара больше или он несколько отличается от заявленного — каждый же контейнер не выгрузишь и не перероешь. Поэтому так важно строить риск-ориентированный подход, а также инвестировать в таможенную инфраструктуру (например, в Одессе у таможни нет пока что собственных весов), чем мы параллельно и занимаемся», — написал Нефёдов.

На владельца груза составлен админпротокол. По мнению таможенников, часть товара — контрафакт.

Батарейки изъяли.

Как сообщала Одесса News, днями сотрудники силовых структур, задействованных в Операции объединённых сил (ООС), разоблачили масштабные схемы ввоза табачных изделий из неподконтрольных Украине районов в Одесскую область.

Фото: Facebook