Дьявол возит Prada: Одесские пограничники задержали груз с брендовыми сумками

В Одесском аэропорту пограничники блокировали попытку незаконного ввоза в Украину немалого количества женских сумок под видом известных мировых брендов.

Как сообщает Госпогранслужба, аксессуары в Одессу прибыли рейсом из Стамбула.

«Мужчина, гражданин Турции, ожидавший груз, умышленно хотел избежать уплаты таможенных налогов, ведь под видом постельного белья пытался ввезти на территорию Украины 260 сумок с логотипами именитых брендов. Вероятно, иностранец планировал реализовывать этот товар в элитных одесских бутиках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что товар правоохранители изъяли.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года 41-летний уроженец Подольска незаконно перемещал из Молдовы в Украину оптовую партию брендовых очков, обуви и одежды.

Фото: Госпогранслужба

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