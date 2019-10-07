Военная прокуратура открыла дело о похищении в 2018 году Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили пожаловался в прокуратуру на своё похищение в феврале 2018 года.

Об этом информирует Главная военная прокуратура на своей странице в Facebook.

«В Генеральную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 12 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура возбудила уголовное производство по фактам, изложенным в заявлении.

Как сообщала Одесса News, украинское гражданство Саакашвили получил в 2015 году. Тогда он был назначен на должность председателя Одесской областной государственной администрации. Осенью 2016 года ушёл в отставку, а 26 июля 2017 года Президент Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

10 сентября 2017 года Саакашвили прорвался в Украину из территории Польши, не пройдя пограничный контроль с украинской стороны.

12 февраля 2018 года его депортировали на территорию Польши.

28 мая 2019 года Президент Владимир Зеленский вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили путём внесения изменений в указ экс-президента Петра Порошенко.