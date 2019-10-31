Одесса вошла в Сеть креативных городов ЮНЕСКО

Одесса второй из украинских городов присоединилась к всемирной Сети креативных городов ЮНЕСКО как город литературы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ЮНЕСКО.

«30 октября 2019 года генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай 66 городов были определены креативными городами ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

В перечне Одесса определена как город литературы.

Отмечается, что сейчас Сеть насчитывает 246 городов.

Кстати. Сеть креативных городов ЮНЕСКО (UNESCO Creative Cities Network) создана в 2004 году для содействия сотрудничеству с городами, которые определили креативность как стратегический фактор для своего устойчивого развития. Присоединяясь к Сети, города обязуются делиться своими лучшими практиками и развивать партнёрские отношения с общественным и частным секторами, а также гражданским обществом. Город-претендент может определить своим приоритетом одну из семи креативных сфер: народные ремёсла, медиа-арт, кино, дизайн, гастрономию, литературу или музыку.

Сеть креативных городов — привилегированный партнёр ЮНЕСКО как рефлексионная платформа о роли творчества в устойчивом развитии, а также как инициатор инноваций, в частности, для выполнения Программы устойчивого развития до 2030 г., заключённой мировыми лидерами на саммите ООН в сентябре 2015-го.

Фото: Укринформ