Одесса перешла на зимнее время

В Украине 25 октября отменяется действие летнего времени — часовая стрелка переведена на один час назад.

«25 октября 2020 года в 4 часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад», — говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что согласно постановлению Кабинета Министров от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» с учётом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Как сообщала Одесса News, первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, который предлагает установить и закрепить на территории Украины единое киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. По его словам, принятие такого закона «обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению трудоспособности населения».

Согласно данным на сайте Верховной Рады, законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине» получен парламентом 9 октября и передан на рассмотрение руководству ВР и рассмотрение Комитета. Текст законопроекта и сопроводительные документы обнародованы 12 октября.