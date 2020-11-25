За прошедшие сутки в Одессе зарегистрированы 17 новых случаев COVID-19 у детей (13 мальчиков и 4 девочки), все находятся на амбулаторном лечении.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 25 ноября в Одессе зарегистрированы 16 766 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зафиксированы 275 новых случаев заболевания, 4 — летальных.

По данным на 25 ноября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 237 пациентов с COVID-19, из них 91 человек пребывает в состоянии средней тяжести, 146 — в тяжёлом состоянии, из которых пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 49 человек с подозрением на COVID-19.

30 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 73 человека — в ГКБ №10, 21 ребенок — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 24 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 24 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 173 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 9 833 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 6 696 одесситов. Умерли 237 человек.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 967 человек, в том числе у 45 детей и 24 медработников. Умерли 10 человек.