Канада отправила в Украину 4 основных боевых танка Leopard 2A4

Канада подарила и отправила в Украину 4 танка Leopard 2A4.

Об этом говорится в информации, размещённой Генштабом ВСУ в Facebook.

Под фотографией, размещённой представителем сухопутных войск Вооружённых Сил Канады, написано: «Фото момента прибытия в Европу первого Leopard 2A4, который Канада дарит Украине. Предоставление четырёх основных боевых танков Leopard 2A4 поможет Украине оградить свой суверенитет от российской агрессии».

Отмечается, что ВСУ благодарны за поддержку и помощь Канаде.

Министр обороны Канады Анита Ананд на своей странице в сети Тwitter написала, что в Польшу прибыл первый канадский танк Leopard 2, который впоследствии отправится в Украину.

«Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро начнём обучать Вооружённые силы Украины использовать эту технику”, — заявила Ананд. Она добавила, что «Канада продолжит поддерживать Украину».

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года Федеральное правительство Германии одобрило экспорт танков предыдущего поколения Leopard 1.

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