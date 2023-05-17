В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Марчишин, светлая память

6 апреля в Одесской области провели в последний путь бойца полка «Азов» Михаила Марчишина.
Об этом сообщила в Facebook Ренийская городская громада.
Михаил героически погиб в Бахмуте.
«Миша — образец мужества, чести, стойкости. Сильный телом и духом. Отважный и непобедимый. Воин и борец по жизни. Не раз получал ранения, не раз представлен к награде. Ценой своей жизни спас 12 своих собратьев», — говорится в сообщении.
Как информировала Одесса News, в апреле 2023 года односельчане провели в последний путь Романа Леонтиева, жителя Любашевской громады Одесской области, который погиб ещё 1 сентября 2022 года, защищая независимость и территориальную целостность Украины.
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Фото: Ренийская городская тергромада/Facebook
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