14-17 октября в центре Одессы будет изменено движение транспорта

В связи с временным закрытием движения автотранспорта и общественного транспорта на перекрёстке Александровского проспекта и ул. Троицкой в Одессе вносятся временные изменения в схемы движения городского общественного транспорта.

Об этом предупреждает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

Отмечается, что с 14 по 17 октября (или до завершения работ) будут частично изменены схемы движения городского общественного транспорта:

троллейбусный маршрут №7 – от ул. Архитекторской до пл. Л. Толстого и обратно;

– от ул. Архитекторской до пл. Л. Толстого и обратно; автобусный маршрут № 203 – в направлении движения в парк им. Т.Г. Шевченко – от ул. Преображенской на ул. Успенскую и далее по маршруту;

– в направлении движения в парк им. Т.Г. Шевченко – от ул. Преображенской на ул. Успенскую и далее по маршруту; автобусный маршрут № 237 – в направлении движения до железнодорожного вокзала – от ул. Новосельского на ул. Преображенскую, ул. Успенскую, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Одесса News информировала, что в связи с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети по Александровскому проспекту будет до 1 ноября запрещено движение транспорта по этому проспекту.

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