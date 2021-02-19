Наконец-то закончится многолетний ремонт Преображенской. Но не сразу

Объявлен тендер на ремонт квартала улицы Преображенской — от Пантелеймоновской до Новощепного Ряда.

На это планируют потратить более 91 миллиона гривен, — сообщается на сайте Prozorro.

В ходе работ заменят трамвайные пути, подземные инженерные и коммунальные коммуникации — трубы водопровода, газопроводов, канализации, кабель-каналы для электросетей и кабелей связи.

Планируется заменить 7 730 квадратных метров площади асфальтного покрытия проезжей части, провести монтаж новых остановочных комплексов, уложить новые трамвайные пути на бетонных плитах безшпального основания длиной 143 метра, 93 метра трамвайных путей в кривых, комплект глухого пересечения трамвайных путей, стрелочные переводы и крестовины. Таким же образом будут менять трамвайные пути с «глухим» пересечением на перекрёстке Преображенской и Пантелеймоновской, а также «треугольную» трамвайную развязку на перекрёстке Преображенской и Новощепного Ряда.





Данный участок улицы Преображенской длиной ровно в один квартал «забыли» отремонтировать во время реконструкции Преображенской 2006-2007 гг., во многом из-за наличия здесь пересечения двух трамвайных линий.



В настоящее время реконструкцию последнего квартала Преображенской уместнее всего проводить в едином комплексе с идущей на завершающей стадии реконструкцией Новощепного Ряда, чтобы одномоментно заменить трамвайные пути, стрелки и крестовины сразу в двух узловых точках: на перекрёстке Преображенской и Пантелеймоновской и на перекрёстке Преображенской и Новощепного Ряда.



Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod