Сегодня в Украине 30% населения употребляют табачные или никотиновые изделия: 43% мужчины и 20% женщины.

Об этом исследователь, координатор проектов Киевского международного института социологии Александр Щербатюк сообщил во время пресс-конференции «Результаты опроса по употреблению табачных и никотиновых изделий среди молодёжи в Украине», — пишет Укринформ.

По данным опроса, ежедневными курильщиками являются 24,5% украинцев – 36% мужчин, 15% женщин. Среди ежедневных потребителей 79% курят сигареты промышленного производства. Далее следуют табачные изделия для электрического нагревания- ТИЭН — (18%) и электронные сигареты (14%).

Кроме того, употребление ТИЭН и электронных сигарет более распространено среди молодых респондентов: 37% молодёжи 18-29 лет употребляют табачные изделия для электрического нагревания, 36% — электронные сигареты.

Женщины чаще мужчин употребляют табачные изделия для электрического нагрева (27% против 13%) и электронные сигареты (25% против 11%).

Опрос был проведён в декабре 2023 года. Было опрошено взрослое население в возрасте 18 лет и старше. Всего в исследовании приняло участие 2009 человек.

Для справки. В Украине курение ежегодно уносит в среднем 130 тысяч жизней граждан.

Одесса News информировала, что с 11 января 2024 года вступили в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий — медицинские предупреждения о вреде курения будут занимать 65% площади пачки сигарет, что усилит эффект антитабачных ограничений.

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