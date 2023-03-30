400-й день войны: ВСУ уничтожили 3 склада врага и бомбардировщик Су-24М

Начались 400-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

По оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 30 марта, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

Отмечается, что противник по-прежнему сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

В Лиманском направлении в течение суток противник вёл безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки и Выемки.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вёл наступательные действия в направлении населённых пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, однако успеха не имел; обстрелял ряд населённых пунктов.

За прошедшие сутки противник нанёс 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате авиационного удара по инфраструктуре городов Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Также за прошедшие сутки враг обстрелял населённые пункты в Сумской, Харьковской, Луганской областях.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

По информации Оперативного командования «Юг», результат выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями этой группировки войск стала демилитаризация 12 вражеских солдат, очередной моторной лодки, которую оккупанты пытались использовать для перемещения своих диверсионно-разведывательных групп между Днепровскими островами, уничтожение беспилотного разведчика «Орлан-10» и многоцелевого тягача для артллерийских установок.

Как сообщала Одесса News, Россия увеличила активность тактической авиации и применения управляемых авиационных бомб.

На главном фото боец 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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