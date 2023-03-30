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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Жосан, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Жосан, светлая ему память

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На фронте погиб житель Балтской громады в Одесской области Руслан-Игорь Жосан.

Об этом сообщает глава Балтской ОТГ Сергей Мазур.

Защитник ушёл из жизни в первые дни марта при выполнении боевого задания в Донецкой области. 

8 марта жители Балтской громады попрощались с бойцом. Гроб под жёлто-голубым флагом земляки погибшего встречали, стоя на коленях. Проститься с Русланом пришли его родные, друзья, товарищи по оружию, руководство громады. 

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года жители города Раздельная Одесской области провели в последний путь стрелка пулемётного отделения 38-летнего Юрия Краснобая.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергей Мазур/Facebook

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